日本MUJI無印良品20日發布2024秋冬新品，台灣無印良品總經理吉田明裕指出，截至8月為止整體業績還是正成長，尤其家用品與旅行箱甚至賣到缺貨，不受出國潮影響，預計下半年規劃還要展四家新店，此外，今年秋冬新品首度引進寵物用品，更深化與在地生活連結。

今年以來，台灣無印良品除了南北展店兩家之外，不少與在地連結的家用品與食品均支撐整體業績正向成長，且深化生活需求，除了新開個人化店舖設計外，亦開出襪子專區等，透過對顧客生活的觀察，提出解決困擾的方案，像是考量到毛小孩的陪伴需求增加，MUJI無印良品開發的寵物新商品系列，預計將於12月於松高門市及高雄大立門市限定販售，包含寵物碗、寵物床與逗貓棒等寵物用品。

在家具與家用品，MUJI無印良品觀察顧客的居家生活情境時發現，現代居住空間縮小，家庭人口也相較以往更為簡單，因此輕量、容易搬移及方便摺疊收納的家具系列更符合顧客需要，像是首度引進的空氣沙發，還可隨時帶著走到戶外露營；而考量手機、平板與電腦等3C用品已逐漸取代紙筆，因此持續提供3C相關配件商品。