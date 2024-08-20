德國一家法院駁回了一名 99 歲婦女傅奇納(Irmgard Furchner)的上訴，因為80年前，傅奇納在施圖特霍夫集中營(Stutthof concentration camp)擔任納粹黨衛軍指揮官的秘書，經過 1萬多起滅絕事件，也就是1萬多起謀殺案。

美聯社報導，聯邦法院維持了傅奇納的有罪宣判，她於 2022 年 12 月被德國北部法院判處兩年緩刑。

施圖特霍夫集中營位於但澤市（Danzig，現位於波蘭北部的格但斯克Gdansk），是第一座在德國邊境以外建立的納粹集中營，據估計，施圖特霍夫集中營及其分營中共有63,000至65,000名囚犯死亡，其中約28,000人是猶太人。

傅奇納在 10,505 起案件中，被判定謀殺從犯，另有5起案件被判為謀殺未遂。

上個月在萊比錫舉行的聯邦法院聽證會上，傅奇納的律師辯解「當事人是否真的是同謀？以及她是否真正了解集中營發生的事情？」

但是法院表示，法官確信傅奇納「知道她在做什麼，她從1943 年6 月1 日到1945 年4 月1 日，在集中營指揮部擔任速記員的工作，其間同意了10,505 名囚犯遭到殘酷對待的文件」。

如今的施圖特霍夫集中營，已是紀念館。(圖/shutterstock、達志)

德國主要猶太領袖對這項裁決表示歡迎。猶太人中央委員會主席舒斯特爾(Josef Schuster)在聲明中表示：「對於大屠殺倖存者來說，遲來的正義形式非常重要。」

「今天，法律體系發出了一個重要訊息：即使大屠殺已經過去近 80 年，納粹罪行仍無法劃定追訴期。」

富希納在少年法庭受審，因為她在被指控犯罪時分別為 18 歲和 19 歲，法院當時無法毫無疑問地確定她的「心智成熟度」。

施圖特霍夫最初是從但澤移走的猶太人和非猶太波蘭人的收集點，後來被用作「動教育營」強迫勞工（主要是波蘭和蘇聯公民）被送往那裡服刑，並經常導致死亡。