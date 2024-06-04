雄中為95歲日籍校友宮城政三郎頒出睽違78年的畢業證書，由台灣老兵關懷協會理事長朱家煌代領，雄中校長莊福泰將於6月底啟程前往沖繩，親自將畢業證書送到宮城政三郎手上。（雄中提供／任義宇高雄傳真）

近日各級學校迎接畢業季，創校於日治時期的高雄中學，至今已有超過百年歷史，去年一名雄中校友前往沖繩參加活動，意外發現有名現居於沖繩，已高齡95歲日籍男子宮城政三郎竟是雄中校友，卻受日本戰敗影響遭引揚回國，無緣在台灣畢業，雄中今天上午畢業典禮中，特別請宮城政三郎預錄影片為畢業生祝福，雄中也頒出睽違78年的畢業證書，將於6月底由校長莊福泰親自送往沖繩。

雄中校友宮城政三郎在去年去年6月22日與雄中再次搭上線，由台灣老兵關懷協會理事長朱家煌率團前往沖繩參加台灣兵慰靈祭典時，發現當地報紙報導了一同前往的日本軍護士楊廖淑霞女士，並進一步發現另一篇報導，提及曾在雄中的前身「高雄一中」的學徒兵宮城政三郎，因此立刻和雄中聯繫，雄中也立刻清查學籍資料確認宮城政三郎曾在雄中就讀。

雄中校長莊福泰得知消息後，立即與宮城政三郎聯繫，並邀請宮城政三郎預錄影片為雄中畢業生祝福，同時也在今天的畢業典禮中，為其頒出遲到78年的畢業證書，由朱家煌出席帶領，莊福泰表示，畢業證書將於今年6月21日出發前往沖繩，親自將畢業證書送到宮城政三郎手上。

莊福泰說，根據校友會資料，目前雄中已知在世的日籍老兵僅存2位，包含宮城政三郎，與去年曾獲頒榮譽市民的河野昭，其餘不是已歿，就是行蹤不明，宮城政三郎原也列為行蹤不明校友，所幸在朱家煌牽線下，再續緣分。

宮城政三郎出生於日本與那國島，在1944年戰爭逼近沖繩當下，作為漁民的宮城政三郎父親轉往台灣高雄避難，並就讀高雄第一中學，直到日本戰敗被引揚回國，繼續就讀當時的沖繩縣立第一高校（現今的首里高校）完成學業，這次被雄中找上，讓宮城政三郎再次回憶起在台灣讀書的點滴。

宮城政三郎說，高雄港在1945年成美軍轟炸目標，某天返家時發現住家周圍已遭轟炸，所幸家人已前往新威地區避難，並在同年3月或召集成學生兵，5月的一天在搬運木材途中突然遭到空襲，幸運和2位台灣同學躲山洞中保命，卻有10位同學不幸遭炸死，成宮城政三郎心中的痛。

最後由於日本戰敗，日本籍的宮城政三郎將被引揚回沖繩，宮城政三郎說「我想我所有的朋友們都不想死於戰爭中，我的台灣同學對於來自沖繩的我十分友善，當日本戰敗被引揚回日本時，新威的居民也對我說，不要回去，留下來吧！我衷心希望台灣永遠是一座和平幸福的島嶼」。