遠百韓國展McCOL傳統大麥汁，優惠價6罐149元。（遠百提供）

天母SOGO牛渡水產北海道帝王蟹腳900g，原價9000元 、特價4800元。（SOGO提供）

天母SOGO初登場陶八浮世繪貓6入碗木盒組贈2小皿，原價2800元、特價1888元。（SOGO提供）

微風超市J-Lek泰式咖哩調理包、紅咖哩綠咖哩瑪莎曼，推薦價每包150元。（微風提供）

看好暑期日本、韓國、泰國是旅遊三大熱門地，百貨推出異國美食物產展，引進當地最新的流行美食、必買伴手禮以及職人工藝等，還有泰國主廚現場料理，與泰拳實演將登場，免出國就能體驗在地文化。

全台遠東百貨「2024韓流魅力盡在遠百」韓國物產巡迴展再度登場，帶來道地美食、當令水果、周邊好物讓秋季韓風滿溢。繼首波結束後，第二波則於8月22日到9月2日，由新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百接棒，第三波9月21日到10月3日，由板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮壓軸。

遠百表示，每一年韓國物產展，遠百團隊都有嶄新的商品呈現，源自背後有韓國農水產食品流通公社（aT）的支持。在韓國展活動期間，於會場持遠百App或HAPPY GO卡消費，單筆滿999元以上，送奶油花生口味海苔酥，會員當日消費滿599元，可抽台北首爾來回機票一張，全台限量22張。

SOGO天母店即日起至8月25日推出「夏季日本美食大賞」，主打日本必買好物，販售多款美食甜點、人氣伴手禮、新鮮日本食材與職人工藝等，除了有LOPIA超市首次於天母登場，帶來高品質壽司，還特別邀請丸福本舖、美久商店、日本古董三秋山、陶八等8家全新品牌初登場。

其中「丸福本舖」主打各式梅子製品、「陶八」提供多元日本食器美學、「日本古董三秋山」網羅了從幕府末期漆器瓷器到近代的多樣商品，適合喜愛古董或想要與眾不同的家具的愛好者、「富士琺瑯」則重現繽紛琺瑯色彩，融入日常生活用品。天母SOGO並在周末舉辦各式手作課程，8月24日推出小小和太鼓演出；8月25日有日式和菓子黏土手作，讓民眾親手製作三款的傳統和菓子。

微風超市連續第10年舉辦「泰國美食料理節」，從過往銷售中觀察，魚露、綠咖哩、紅咖哩、黃咖哩、酸辣湯醬等，深受喜歡在家動手做泰式料理的消費者喜愛，因此從熱賣泰國調味料、飲料，到最新的泰國料理調理包，將提供150項調理型商品供選擇讓。今年也與以往不同，特地邀請泰國來的主廚，於8月23日、8月24日分別讓民眾免費體驗泰式料理教室，主廚將示範泰式辣炒鮮蝦河粉、紅咖哩牛等多項經典菜色。此外，8月24日在微風南山，還邀請拳手實演正宗泰拳，邀請民眾一同體驗。