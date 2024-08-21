一名人妻抱怨，婆婆最近打給娘家媽媽，要對方請自己回娘家去坐月子，還稱這是習俗規定，她會準備一個幾百元的紅包意思一下，當場被娘家媽媽反嗆「我自己的女兒我們自己會疼，不用你在那邊自己訂習俗」，讓網友全都大讚超霸氣，說親生母親果然有差別。

一名人妻昨（20）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，最近正在為生產做準備，娘家媽媽與先生已經討論好，幫忙訂了半個月的月子中心，接著回娘家住1個月也已請好月嫂，但因為婆婆意見很多，所以沒有讓婆婆知道這些事情，結果婆婆果然就搞事了。

原PO透露，婆婆最近直接打給娘家媽媽，稱習俗規定就是女兒要回娘家坐月子，跟婆家一點關係都沒有，「我也去問過了，媳婦坐月子是你們娘家的事情，我這邊也表示一點意思，會包一個幾百塊的紅包意思一下就好」，幸好娘家媽媽不甘示弱，當即反嗆「親家母，說到底就是你們不疼我女兒而已，哪有那麼多的規矩跟習俗可以說，我自己的女兒我們自己會疼，不用你在那邊自己訂習俗」。

娘家媽媽霸氣的言論，讓網友全都大讚「親生的果然不一樣」、「自己的女兒自己疼」、「妳媽媽說的真好，有後盾的感覺真的很棒」、「把屎把尿養大的差很多」、「親媽讚！讓婆婆知道妳不是好惹的，哪天真的不爽就東西收一收回娘家去」。

其他人也說「幾百塊紅包她好意思說出口喔」、「這個婆婆真的丟人現眼」、「雖然回娘家坐月子本來就比較舒適，但這婆婆的態度讓人不敢領教」、「我公公反而不讓我回娘家耶，說這樣婆家很沒面子，然後把我照顧得很好，很謝謝我公婆」、「其實好像真的有地方有這樣的習俗，只是妳婆婆的講法讓人很難接受，還說什麼幾百元紅包，白眼會翻過去」。