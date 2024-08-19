男子阿國（化名）遭孩子指控，無固定工作也未給家用，父母婚後沒多久他就出生，母親帶他回娘家坐月子時，外婆要求父親探望，卻都虛應故事就離開，他也因內足翻經復健後需做矯正鞋，沒想到父親卻酸：「沒錢，生個孩子麻煩這麼多」。不滿未盡人父之責，憤而訴請免除扶養義務。

法院審理，阿國的孩子指稱，他出生後患有嚴重內足翻，經過娘家親人四處延醫照料，病況才逐漸有所改善，而他在4歲時因復健得宜，醫囑需再搭配矯正鞋（需訂製，費用高昂），但母親自身無力負擔，不得已便打電話詢問父親。

不料，父親竟然冷回：「沒錢，生個孩子麻煩這麼多！」最終還由是母親娘家支付矯正鞋訂製費，母親也因為父親如此冷酷無情，便提出離婚請求，並於1998年協議離婚後，父親就再也沒有任何音訊。

後來他因為要進幼稚園就讀，各項手續均需徵得父親同意，因而也對母親娘家照料上產生莫大困擾，在1999年經法院裁判後，由母親擔任他的親權人，但父親僅在這次法院開庭時出現後，就未曾再出現在他的母親眼前。

母親雖然收入並不穩定，卻幸好有娘家親人，在物質及照顧上大力支持，他才能平安成長並順利完成學業，也不曾因父親未盡為人父之照顧責任，讓他成為社會的負擔。

然而，他日前接獲社會局函文告知，將召開家屬協調會議，討論父親的照顧事宜，並提及他負有扶養的義務責任，他對此真的甚感無奈，父親自他年幼時，他對「父親」的身影毫無印象，僅在申請身分證時，因在父親欄位記載「XXX」，這時才知道尚有此人存在，對他而言實在是情何以堪。

法官審酌，阿國身為人父，依法本負扶養義務，但在孩子出生後，即未盡扶養之義務，顯已構成對負扶養義務者，無正當理由未盡扶養義務，且情節重大。日前依法宣判，免除還對阿國的扶養義務，洵屬有據，應予准許。可上訴。