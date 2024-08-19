男子阿國與女子小萱（均化名）育有1名兒子，婚後6年因故離婚，不料，小萱卻提起否認推定生父之訴，並經法院裁定，確認並非阿國的婚生兒子，阿國這才驚覺才，小萱在婚姻存續時與男子阿華（化名）外遇產子。阿國不滿配偶身分遭侵害，讓他精神十分痛苦，因此請求2人連帶賠償精神慰撫金60萬元。

法院審理，小萱與阿華表示，對阿國主張之事實並沒有意見，在小萱與阿國婚姻存續期間，他們也僅發生過1次性行為，而且小萱僅是為了讓兒子更改為父姓，才會提起否認推定生父之訴，並非有意傷害。

法官認，小萱與阿國婚姻關係存續中，小萱與阿華發生性行為，足以破壞阿國婚姻生活之圓滿，2人共同侵害阿國之配偶身分法益，並且情節重大，因此阿國依民法規定，請求2人賠償損害，當屬有據。

法官審酌，2人所為的實際加害情形、造成之影響、阿國痛苦之程度、兩造之身分地位、經濟情形等。日前依法宣判，認阿國所得請求之損害賠償，應以40萬元為適當。