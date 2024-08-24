女子小萱指控丈夫阿國（均化名），在結婚當天以父親籌錢辛苦為由，取回聘金60萬元，但卻拿去個人享樂，還要她資助生活費，甚至騙她的父母提供名貴跑車使用，甚至阿國還佯裝單身，說她是前女友，更嫌她產後有妊娠紋，不滿阿國種種惡劣行徑，隱忍3年最終訴請離婚。

法院審理，小萱對阿國多所指控，雙方婚後住在宜蘭，她為方便產檢暫住台北，但阿國不願同住，每天從宜蘭開車到台北，探望她不到2個小時就離開，另外，她的母親有意入股她的公司，阿國不僅反對，當天還開著跑車，載著懷孕的她一路狂飆辱罵。

阿國婚後對外塑造單身形象，向友人指稱她是前女友，嚴重傷害她的感情。孩子出生沒多久，她遭阿國友人嫌棄嘲笑，阿國竟還一同起鬨。她產後身體虛弱，阿國陪病時卻對她大小聲，還不讓她打新冠疫苗，阿國卻在打完疫苗後就去飲酒，返家後與她同床，絲毫未顧及沒打疫苗的她及新生子女的健康。

此外，阿國有很長一段時間無業，每天打電動到半夜，再睡到下午，家中成員白天起床活動都要小心翼翼，否則會遭阿國責罵，阿國甚要求要與他的作息一樣，再累也不能早睡，起床也要裝睡。

小萱指出，她母親買房屋落成時，因小孩出生後就由她及母親照顧，她就搬去與母親一同居住，但阿國卻說嬰兒床是他買的，不願讓她帶走。此後阿國更如單身之人，時常在外遊玩，甚至與友人出國，小孩因腸病毒送急診時，公公婆婆皆知情，但阿國卻連電話及訊息關心都沒有。

雙方在離婚協議時，阿國竟傳訊給她母親，「約簽字前請你們把兩個Dior包包連同袋子、遊戲機、定情戒、婚戒跟檢定證書都送來給我…遺失或是拿不出來就請用現金代償。收到後當下馬上簽字互不相欠往來」。甚至還說，「如果她堅持離婚，可能要提出配套的補償方案，金錢或是小孩監護權的讓步，否則沒有任何空間」。

法官認，雙方婚後不到1年就分居近2年，阿國雖稱仍有意願維持婚姻，但除傳送訊息外，未有改善婚姻的具體作為，且小萱堅持離婚，堪認雙方顯無復合之望。日前依法宣判，准雙方離婚。小孩的權利義務之行使或負擔，由雙方共同任之，並由小萱擔任主要照顧者。可上訴。