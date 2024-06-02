女子小萱與男子阿國（均化名）在2011年結婚，不料，阿國性格暴烈，動輒用三字辱罵她，甚至家暴並把她趕出家門，還對外嗆她「不能生」，小萱身心受創、苦不堪言，加上阿國幾乎沒收入，全靠小萱獨力負擔，阿國還在外積欠大筆債務，也都是小萱代為償還，小萱隱忍12年後終於受不了，憤而訴請離婚。

法院審理，小萱指控，阿國以擔任宮廟住持為職業，但宮廟運作是仰賴信徒等人捐香油錢，但收入卻連日常開銷都無法負荷，阿國近乎沒有任何收入，雙方的家用如房租、生活費等，均由她單獨負擔，阿國不僅未分擔，甚至要求她拿錢補貼宮廟開銷。

小萱指出，阿國婚前在外積欠大筆債務，導致婚後常有討債公司上門，讓她不堪其擾，不得不協助還債，多年來已幫還款60多萬元，她的月薪僅2萬多元，根本無法負擔，不得不用信用卡預借現金、信用貸款等方式籌措款項苦撐，迄今積欠約80多萬元，且近日不斷遭銀行催討，讓她根本無法喘息。

小萱還指控，他們後來搬家，阿國竟未經她的同意，擅自將前女友接到家中居住，絲毫不顧她的感受。她有一次不慎在家中跌倒骨折，手術住院10天，阿國雖曾探視，但並未照料她，僅坐在一旁滑手機、看電視，用餐時間也未協助購買餐點，甚至還要她向醫院訂餐給他吃。

小萱憤怒地表示，阿國明知她為了支應家用等，早已負債累累，無力負擔手術住院的醫療費用，在她出院當天，阿國竟「兩手空空」出現，要她自行想辦法負擔醫療費用，她不得不臨時拜託親友借款，否則無法辦理出院。

後來雙方分居後，她仍多次返家探視，但阿國卻從未關心她的生活，對她漠不關心，雙方已無情感交流。當她提出協議離婚請求時，阿國同意也簽署協議書，顯見雙方已無維繫婚姻的意願，但協議書上欠缺1名見證人，阿國又未一起到戶政事務所辦理登記，導致婚姻關係仍存續。

法官認，阿國所為對小萱造成身心之痛苦，經濟上之困窘，已逾越夫妻通常所能忍受的程度，嚴重侵害小萱人格尊嚴，動搖夫妻間誠摯之基礎，實已達不堪同居虐待之程度。日前依法宣判，小萱請求判決離婚，為有理由，應予准許。

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