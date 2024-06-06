大陸山西高平市炎帝文化研究會長米東明5月31日率參訪團63人抵台，先參與新北市三重先嗇宮神農文化祭暨270年建廟慶典後，隨即前往中南部參訪祭祀神農大帝的宮廟，預計8日搭機返回大陸；先嗇宮董事長李乾龍表示，感謝政府同意這次參訪團抵台做宗教交流，盼能藉此消除兩岸的兵凶戰危，祈求兩岸和平。

據了解，山西高平炎帝廟應先嗇宮邀請，由米東明率領63人參訪團來台，一行人規畫來台9天，前3天先前往新北市三重先嗇宮參加神農文化祭暨270年建廟慶典，隨即恭請山西炎帝祖廟神尊南下赴桃園、苗栗、台中、嘉義、台南以及高雄等地的宮廟展開交流。

參訪團除做宗教文化交流外，隨團也有大陸「國家級非物質文化遺產」傳統戲劇類的「上黨梆子」以及傳統音樂類的「上黨八音會」等藝術表演團展開演出，受到廣大信徒熱烈歡迎。

李乾龍表示，這次非常感謝政府能夠核准，在文化部、內政部陸委會以及移民署共同會商後，讓參訪團到台灣做宗教、文化以及藝術的交流，希望能夠透過宗教活動，讓兩岸消除兵凶戰危，並祈求兩岸和平。