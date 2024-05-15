祭祀隊伍從炎帝陵的正門牌坊出發，經朝聖大道登上炎帝大殿進行祭典。(黃敬文攝)

祭祀典禮。(黃敬文攝)

2024年甲辰年海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮今(15)日在大陸山西省高平的炎帝陵舉辦，由主祀神農大帝的先嗇宮董事長李乾龍以及中華神農協進會理事長李火炎帶領約1000名台灣各宮廟人士前往參加；前國民黨代理主席林政則、名嘴黃智賢、張璠教授以及大陸國台辦副主任仇開明、山西省委副書記張春林等皆出席。

海峽兩岸神農炎帝民間拜祖大典至今已邁入第10年，比起去年的600名信徒到訪參加，今年台灣信徒的人數高達1200人，加上大陸人數共有8000多人參加；今年由李火炎帶領台灣的宮廟人士到山西高平參加拜祖大典，李乾龍除應邀參加外，也帶領30名青年訪陸交流。

祭祀隊伍從炎帝陵的正門牌坊出發，經朝聖大道登上炎帝大殿進行祭典，而祭典儀式又分為兩階段，第一階段是由大陸方進行祭祀神農大帝的儀式，另一階段則是由李火炎帶領信徒舉行台灣傳統的敬十獻禮，並行莊嚴的三跪九叩大禮。

針對青年交流，李乾龍表示，這次活動大陸方面希望這次不只有信徒，也能有青年朋友能夠來參加祭典，感受追根溯源的祭拜炎帝儀式，也希望促進兩岸青年交流，因此這次特別組建青年團參加。