台泥今(21)舉行股東會改選董事，並推舉張安平續任董事長。這是2017年辜家第三代辜成允意外驟逝、身為妹婿的他臨危受命後，展開的第三屆任期。而接棒第7年，台泥已從當時16家子公司，主要兩岸水泥事業，發展成有27家主要子司，跨足11種產業， 兼具「台灣」及「大陸」、「歐非」、「新能源」四隻腳的新環境工程公司。

同步領軍台泥7年低碳轉型，張安平強調「減碳與經濟發展絕對可以並行」。403強震，台泥花蓮和平水泥廠、礦區、和平電廠及和平港同時遭受重創，大陸廣東水泥廠也逢大雨，兩岸基地同受天災，但以四月合併營收來看，台泥仍繳出獲利數字。張安平解釋，以往主力產業無法生產，是其他新投入的產業把營業額跟利潤撐起來。

他指的是，除了「台灣」及「大陸」外，新增的「歐非」及「新能源」的新布局。張安平形容，這是撐起台泥營收的「四隻腳」，靠著風險風散、四足鼎立，2023年台泥才繳出健康穩健的財務報表。

2017年，台泥主要營收超過8成來自兩岸水泥市場。張安平指出，那時候已經隱約看到大陸市場可能在觸及高峰後進入平原期，於是著手布局兩岸以外的市場，首先與土耳其OYAK成立合資公司，再透過葡萄牙Cimpor順利在非洲取得超低碳替代原燃料，以鍛燒黏土替代熟料製成超低碳水泥的技術領先全世界水泥行業， 2023年獲利表現中，已有45％來自歐洲低碳水泥的貢獻。

去年11月底，台泥決定擴大投資歐亞非低碳水泥市場， 土耳其與歐洲非洲國際化佈局，成為營運的第三隻腳。 6年間投入綠色能源、儲能案場、智能電網及高功率三元鋰電池，張安平形容，新能源領域是徹底脫胎換骨、撐起一個全新台泥的第四隻腳。

但是三元鋰電池的投入，短期內仍看不到明顯營利。張安平表示：「電池跟半導體一樣，所有製程都要自己開發出來，包括使用AI改善製程，是非常辛苦的產業」。台泥旗下電池品牌Molicel的5月份營收開始打平，6月份賺錢，但數字不是太大。他舉護國神山為例，一開始也很多年沒賺錢，強調台灣需要新的產業，電池就是一個。

對於股東喜歡問投資的「最大價值」，張安平不喜歡，直言這些股東可以不必買台泥股票。他說，國家2050年淨零，到2030要減碳三成，這過程投入的研發是不會賺錢的，甚至沒有人可以擔保成功，但這種研發要做不要做？

他認為必須用小的錢看未來並往前走。他能理解股東關心發股利，但管理團隊也必須要給公司未來一個可能性，而不是什麼都不做只談錢。

經過七年積極低碳轉型面向國際，台泥今也宣布，英文名稱從Taiwan Cement Corporation改為TCC Group Holdings，正式走向集團控股公司。