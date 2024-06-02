今（2）日是農曆四月廿六日神農大帝聖誕，土城五穀先帝廟自5月31日至6月2日舉辦為期3天的祈福法會，新北市長侯友宜今日前往參拜祈福，祈求土城地區發展順利、地方平安。

侯友宜表示，我們以農立國，神農大帝照顧我們這塊土地，而包括萬大中和樹林線等各項土城地區的建設，也在神農大帝的庇佑下，順利進展。俗話說「吃果子拜樹頭」，因此今天特別來恭祝神農大帝聖誕，並祈求土城發展進步、社會和諧。

侯友宜也感謝土城五穀先帝廟平時為善不落人後，不但長年補助土城區國小營養午餐費用，協助學校解決中低收入兒童午餐問題，也在年終歲末時辦理低收入戶冬令救濟及發放白米，對轄內公共建設發展、居民生活品質的提升均不遺餘力，充分實踐神農大帝的救世精神。

另，侯友宜也頒發當選賀牌予新任主任委員林長寅，並致贈感謝狀給前任主委李木火，感謝兩位仕紳長年對地方事務的付出，用心推動廟務，造福社會。

林長寅表示，五穀先帝廟原名為慶安宮，歷史相當悠久，可以追溯至清乾隆間，因遭祝融焚毀，後來經歷重建過程才有現今的規模。為感念神農大帝庇佑豐收，為農民驅除蟲害，乃結合仕紳共議重建並將寺廟更名為五穀先帝廟，為土城地區信眾的信仰中心，平日香火鼎盛，信眾絡繹不絕。

民政局長林耀長表示，神農大帝相傳是農業及醫療的守護神，在早年農業社會，是人們重要的精神寄託，庇佑土地五穀豐收，並祛除疫病、蟲害。因此在新北市，除了有土城五穀先帝廟，也有三重先嗇宮、中和福和宮、瑞芳青雲殿等廟，而在農曆四月廿六神農大帝聖誕期間，皆會舉行法會、活動，歡迎市民前往參拜。