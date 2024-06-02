女子小萱與男子阿國（均化名）在2009年離婚，之後仍分房同居，不料，2023年6月26日晚間11時許，阿國一時色慾薰心，進入小萱的房間後，不顧小萱明確表示「不要這樣！」竟強行脫去小萱的衣物，將她壓在床上，但阿國因未能勃起，才並未發生性器接合，因而強制性交未遂。小萱不甘受到侵犯，憤而報警提告。

法院審理，阿國對於犯行坦承不諱。法官認為，阿國經小萱表示拒絕後，仍強壓在床，並脫去小萱的衣物，想將陰莖插入小萱陰道內，但因未能勃起而未接合，明顯是違反小萱之意願，阿國所為犯刑法第221條第2項、第1項之強制性交未遂罪

法官考量，阿國在犯本案時已滿80歲，合於刑法第18條第3項，滿80歲人之行為，得減輕其刑之要件。法官審酌，阿國為一己私慾企圖強制性交，因未能勃起而未予以得逞，嚴重侵害性自主決定權及人格尊嚴。

法官認，阿國坦承犯行之態度，及已獲得小萱之原諒。日前一發判決，阿國犯強制性交未遂罪，處有期徒刑1年2月。緩刑2年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

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