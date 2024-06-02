男子阿國透過友人認識國中少女小萱（均化名），2人進而交往成為情侶，阿國明知小萱當時是14歲以上未滿16歲的少女，卻在2020年1月起至2020年2月中旬為止，分別在阿國的住處房間或頂樓等地，未違反小萱的意願，共發生性交行為13次。直到小萱母親發現有異，追問後得知實情，憤而報警提告。

法院審理，法官審酌阿國與小萱交往，明知她14歲以上未滿16歲，心智發育尚未臻健全，對於性自主能力及身體自主判斷能力均尚未成熟，竟未克制情慾，貿然與小萱發生性交行為，對其身心發展產生不良影響，所為實有不該。

法官考量，阿國犯後尚能坦承犯行，且與小萱及其家長達成和解，犯後態度尚可，但阿國未履行緩起訴條件，給付賠償金60萬元，阿國指稱是一時經濟困難，又不慎遺失和解時所約定的匯款帳戶帳號。

阿國還說，法院審理期間，他要繼續給付賠償金時，原本約定的帳戶（小萱父親帳戶），卻因故遭列為問題帳戶，導致他無法匯款。法官認，經法院函請小萱父親重新指定匯款帳戶，但是迄未見回覆，堪認未能依約履行賠償，尚非全可歸責於阿國。

法官認，阿國之前未曾因故意犯罪，而受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮而犯本案，但犯後已自白犯罪，且與小萱及其法定代理人達成和解，雖有未依和解條件給付的情節，但尚難全歸責於阿國。

法官日前依法宣判，阿國犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共13罪，各處刑2月。應執行有期徒刑1年2月。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應依和解條件給付賠償金。可上訴。

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