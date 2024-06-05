一名越南女子與丈夫阿周（化名）結婚懷孕後，未料卻發現自己患有與哥哥一樣的先天疾病，阿周卻在她懷孕期間出軌，偷吃按摩店工作的貌美女子，阿周被抓包後，仍替自己的行徑狡辯稱「分散風險」；人妻崩潰之下尋求法律途徑，憤而提告求償。台北地院審理，判處小三應賠償30萬元。可上訴。

人妻主張，她與阿周成婚五年，2019年4月卻察覺丈夫透過交友軟體結識一名在按摩店工作的女子，二人更以「老公」、「老婆」、「親愛的」親暱互稱，並於隔年前往旅館發生9次性行為。姦情曝光後，人妻憤而提告，要求小三賠償精神損失費。

小三辯解，阿周經常登門按摩店並點名找她，不過二人起初僅為正常的客戶關係。小三說，但阿周後來卻誆騙她人妻無法正常懷孕生子，並對她展開追求，後因招架不住對方的熱情而開始了這段不倫戀，不過自從發現男方竟拿著妻子前來消費後，已決然與他斷絕聯絡。

阿周坦承，他與小三確實從2019年開始發展婚外情，也調對方早已知悉其已婚身份，但仍堅稱「還是很愛他，一直要見他」，甚至僅邀約他至旅館或是按摩店見面並發生性行為，不過直至隔年7月已逐漸少有來往。

台北地院審理，勘驗阿周與小三之間的對話紀錄，風險阿周曾於2020年3月傳送「我老婆懷孕已經12週了，20週開始她原有的重大疾病血壓部分風險會變高」、「我已經結婚了，只是娶1個越南籍新娘，因來台懷孕沒2個月就因先天疾病發病，為了方便醫生治病只好先放棄孩子」、「因她親哥哥也得同樣的病，發病到死亡只有10天，我擔心我老婆在沒有孩子的前提下，也步上她哥哥後塵為了分散可能的風險，所以才會上交友網站認識、認識」等訊息；而小三則回稱，「哦哦，理解」。

為此，法官認定小三早已知悉阿周是已婚人士，判她須賠償30萬元。可上訴。