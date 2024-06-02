男子阿國與小萱（均化名）是情侶，2人在2022年4月中旬因故分手，但仍然同居，不料，2022年5月20日下午，小萱在租屋處客廳沙發上午睡，阿國竟色慾薰心，親吻小萱並撫摸胸部、大腿，過程中，小萱雖驚醒，但因恐懼而繼續緊閉雙眼裝睡，阿國更加大膽，將手指塗抹「高潮快感增強液」後指侵得逞。

法院審理，小萱指控，她有創傷後失憶，案發當天她下班後躺在客廳沙發上休息睡覺，阿國有從房間出來2次，第1次摸她胸部、大腿，她閉著眼睛，第2次阿國拿潤滑液出來，她閉著眼睛繼續裝睡，阿國撥開她的短褲，有塗濕濕滑滑的東西在她的下體並插入。

小萱難過地表示，在阿國第1次與第2次從房間出來期間，她未離開現場，是不確定阿國要進去房間多久，因此一直在找合適的時機點逃跑，她當下逃不掉是因為害怕，擔心激烈掙扎的話，阿國會強制硬上侵入。

阿國辯稱，小萱在案發時已睡醒，他與小萱先擁抱、親吻後，他未違反小萱意願發生性交行為，他們是合意性交。他們事後談這件事時，小萱有說她當時在睡覺，所以才沒反抗，直到後面清醒時，她才表示她不喜歡做這些事情，當小萱拒絕後，他就立即停止並馬上回房間。

法官勘驗小萱與阿國的LINE對話顯示，阿國：「我以為妳是想的」、「我才繼續做下去」、「我今天真的不是故意的」、「我真的以為妳也可以」。小萱：「我有主動誘惑你嗎」、阿國:：「沒有、是我的錯、沒有下次了、也沒有以後了、對不起」。

法官審酌，阿國未能克制一己性欲，乘機對小萱性交，侵害性自主決定權，造成其身心受創，阿國犯後原坦承犯行，之後矢口否認犯行，未與小萱達成和解並賠償損害。日前依法宣判，阿國犯乘機性交罪，處有期徒刑1年10月。可上訴。

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