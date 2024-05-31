男子搭車時遇到情侶，不料，對方竟坐在他的兩旁，並且越過他的腿「懸空拉拉手」，他也向友人抱怨「遇到瘋癲的情侶」。（圖／翻攝自微博）

大陸有男子在搭地鐵時，因坐位兩旁分別各有空位，不料，一對情侶上車後，便分別坐入兩旁的位子上，下秒竟伸出手越過他的腿，並在他的面前拉懸空拉起手，他看了後也相當無奈表示「寶寶想拉手也可以，直接和我說，我們可以0換座位」；對此，網友也笑翻表示「你也搭上去往下一按，互相打氣」、「你好，搭地鐵不用安全帶，請給我解開」。

「微博」上流傳一段畫面，有位大陸男子在搭地鐵時，遇到了一對情侶，且剛好他坐的位子兩旁有空位，不料，這段情侶坐下後，分別伸出手越過他的腿，並且在他的腿上方牽起手，讓他相當傻眼並表示，「這個世界已經成這個樣子了嗎？這對情侶坐在兩旁，非要越過我的腿拉拉手...」。

男子也說「寶寶你們感情好我理解，想拉手也可以，直接和我說，我們換座位，但你們選擇了越過我，我懂我也只是你們play的一環」；對此，男子也將這畫面拍下傳給朋友訴苦，「我的真的服了，遇到一對瘋癲情侶，坐我兩邊，非要拉手，真是瘋癲」。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「你好，搭地鐵不用安全帶，請給我解開」、「你也握住他們的手，對著左邊說：大哥。對右邊：三弟」、「你的手也搭上去，然後嘿一下往下按，坐個地鐵也要互相打氣，今天又是元氣滿滿的一天」、「有的人真的一旦談開戀愛就跟全世界都是他們play的一環一樣」。