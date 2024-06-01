揭牌儀式結束後台北市長蔣萬安（前左二）特地把特別嘉賓李多慧（前左一）拉到身旁合影留念，讓李多慧又驚又喜。（范揚光攝）

【全程字幕】蔣萬安牽李多慧C位合照！ 喊「一句」殷瑋秒背鍋全笑翻 @ChinaTimes

台北市長蔣萬安1日上午參與北市青年局揭牌茶會，而活動中也邀請格外受到球迷熱烈喜愛味全龍啦啦隊「小龍女」李多慧。而在揭牌儀式結束後的合照階段，蔣萬安特別牽起李多慧的手，將其帶到「C位」與青年局長殷瑋等人一同合照。不過會前蔣萬安也先打預防針，再度強調自己是「亘粉」直言太太石舫亘不會生氣。

蔣萬安上午前往青少年發展中心，參與北市青年局成立茶會。而在最後的揭幕儀式，蔣萬安與殷瑋、副市長李四川與林奕華、台北市議會議長戴錫欽、副議長葉林傳，以及數名台北市議員一同合照。而起初李多慧僅站在一旁，蔣萬安發現後，也隨即牽起李多慧的手，將其引導至「C位」，並再合照留念，與會人士都笑得非常開心。

不過在與李多慧同台前，蔣萬安也被媒體問到，「太太看到跟林襄還是李多慧的自拍比較生氣？」蔣則笑著回應太太都不會生氣，媒體也追問是否比較想跟李多慧自拍？蔣則表示如果有機會的話都沒有問題，不過也再次強調「我是亘粉」。

而蔣萬安也強調，李多慧今天之所以會出席青年局的揭幕茶會，「其實一切安排都是青年局在規畫。」他笑著表示，當然會希望今天整個青年局揭牌能夠順利熱鬧，也讓各界能夠知道接下來青年局業務的推動方向。