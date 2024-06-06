台北流行音樂中心與美國在台協會（AIT）日前聯手舉辦《北流音樂故事沙龍》活動。（台北流行音樂中心提供／劉瑋晴台北傳真）

台北流行音樂中心與美國在台協會（AIT）日前聯手舉辦《北流音樂故事沙龍》活動，邀請5位頂尖嘻哈音樂人及創作者，分享他們的心路歷程，現場近百位音樂創作者和音樂產業界人士參與座談，美國在台協會處長孫曉雅也親自出席活動，展現對這場台美嘻哈文化交流盛會的支持。

《北流音樂故事沙龍》是北流的系列品牌活動之一，邀請各領域音樂人分享創作理念，為台灣流行音樂注入多元視角，承接2024年第1季的「島嶼嘻研社」專題，第2季故事沙龍將觸角延伸至嘻哈文化的發源地「美國」，來自美國的5位頂尖嘻哈藝術家帶來融合饒舌、DJ、舞蹈等元素的精彩演出，展現出嘻哈文化的多元面貌。

北流董事長黃韻玲表示，做為台灣最重要的當代流行音樂中心，北流與AIT的合作，體現台美雙方促進藝術交流的共同願景，相信未來能有更深入合作，持續深化彼此連結，也特別感謝處長孫曉雅親臨現場給予支持，這也是美國國務院推行「Next Level台美嘻哈交流計畫」10年以來首度造訪台灣，讓這場嘻哈文化交流別具意義。

黃韻玲致詞時也特別介紹，當年創辦「真言社」、將嘻哈文化帶進台灣的倪重華先生，以及「台語嘻哈第一人」豬頭皮老師也都來到了現場，在隨後的對談環節中，饒舌歌手Rah Digga、DJ Rugged One、舞者Dez、塗鴉藝術家Jurne和隨團經理Phes分享他們在人生及追求藝術上的巔峰時刻和艱辛歷程，也暢談嘻哈精神如何塑造他們的人生觀。