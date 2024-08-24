男子阿國指控妻子小萱與男子阿華（均化名）外遇，2人在2020年初發生3次性行為，他為此曾向阿華提告並獲賠25萬元。不料，阿華仍持續與小萱交往，不僅在小萱住處過夜，之後2人竟然還同居，不僅時常外出約會、共用晚餐，還一同到賣場買家庭用品，不滿2人所為，憤而提告連帶賠償200萬元。

法院審理，阿華辯稱，他與小萱會一同去賣場購物，那是因小萱沒賣場會員卡，才會請他陪同去買日常用品。而他的車停放在小萱所住社區停車場，當天他將車停放好後，要換騎機車離去前，有去社區管理室拿外送，但他並非跟小萱同居，2人並無超越男女間正常社交往來分際之行為。

小萱則是辯稱，她沒有和阿華同居，而且阿國指稱她們一起外出，都時都有其他友人一起同行，並非式約會的行程。她因為有用車需求，才會向阿華借用車輛，也因小孩有就學需求，才會向阿華承租房屋及車位，而阿華當時為何會到社區管理室拿取外送，與她無關。後來又因她使用的車輛故障，才會請阿華接送並順路去吃晚餐。

法官考量，阿國提出的錄音顯示，員警到該社區向保全表明，要調查建築物使用人的狀況時，保全指稱：「他們（指阿華與小萱）兩個是一對，不知道是夫妻，還是情侶，這不知道。我們要打電話給他們嗎？」

法官認，小萱辯稱僅與小孩住該社區，明顯與實情不符，足認小萱與阿華對外表現為伴侶關係，甚至有出雙入對、行止親暱之情事，自非僅普通朋友關係。

法官審酌，小萱與阿華所為，對於阿國之加害情形，以及阿國所受痛苦之程度等。日前依宣判，阿國得請求之損害賠償，以50萬元為適當，應予准許。可上訴。