天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）本月20日，也就是與班艾佛利克（Ben Affleck）結婚紀念日這天，向洛杉磯郡法院訴請離婚，2年短命婚姻宣告終結。如今傳出珍妮佛羅培茲曾試圖挽回婚姻，卻遭班艾佛利克冷處理；尤其兩人從度蜜月時就開始爭吵，小班先提出分手，讓她備感羞辱。此外，男方在訴請離婚期間，就被拍到與新對象展開約會，沉浸在戀愛氛圍，雙方形成強烈對比。

根據美媒《TMZ》報導，珍妮佛羅培茲本月20日時，在沒有律師陪同下，獨自前往提交訴請離婚文件，內容指出夫妻倆4月26日分居。由於未簽署婚前協議，珍妮佛羅培茲提出放棄財產分配要求，更告知法官班艾佛列克若提出相關請求，可以直接拒絕。據悉，兩人個性長久以來不合，加上女方行事過於高調、簽定「性愛條款」，屢屢踩到男方底線，倘若沒有鏡頭拍攝，私下幾乎不會交談。

珍妮佛羅培茲在沒有律師陪同下，獨自前往提交訴請離婚文件。(圖／達志)

知情人士透露，珍妮佛羅培茲與班艾佛列克在蜜月時產生嫌隙後，男方率先提出分手，雖然珍妮佛羅培茲拚命挽救婚姻，無奈班艾佛列克早就無心經營。對照她曾公開對外宣揚兩人是一輩子的愛情，甚至臨時取消巡演，宣稱要把時間用來陪伴家人，如此對比後顯得格外諷刺，讓她氣到向友人抱怨，覺得遭受極大羞辱。

珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳出蜜月產生嫌隙，男方率先提出分手。(圖／達志)

更令人震驚的莫過於訴請離婚期間，班艾佛列克就被多次目擊和小羅勃甘迺迪女兒凱薩琳（Kathleen 'Kick' Kennedy）公開約會，似乎早就結交新歡。不過對於兩人關係，班艾佛列克暫時未做出回應。