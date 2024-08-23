52歲好萊塢男星班艾佛列克（小班、Ben Affleck）2021年高調宣布與大他3歲「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）二度開始交往，隔年閃婚。未料日前傳出這段「性事受矚」的婚姻傳出觸礁，女方在結婚兩周年紀念日訴請離婚。外媒報導，知情人透露這兩人個性一直以來不合，女方太高調屢次踩到小班底線，更有人說兩人私下早就相敬如「冰」，沒鏡頭拍時兩人就不會交談。

小班早年在2002年時就曾與翹臀珍第一次交往，被媒體戲稱是「班妮佛」（Bennifer），未料後來小班移情別戀愛上珍妮佛嘉納（Jennifer Garner），這段「班妮佛」戀情也不了了之。小班之後與珍妮佛嘉納結婚，陸續生下3個小孩，婚姻維持了10年突然宣布告終，但有情有義的珍妮佛嘉納後來仍親自載小班到戒療所戒酒，然而不久卻傳出小班吃回頭草，與「翹臀珍」破鏡重圓並結婚。

小班近年常在翹臀珍身邊被拍到像「被榨乾」的模樣。（圖／達志影像）

小班與翹臀珍婚前便傳出兩人有「炒飯協議」，意指兩人簽了性愛條款，要求一星期要發生關係4次，隨後小班多次被拍到一臉疲累陪翹臀珍出席活動的照片，甚至在一個人上街時表情放空，看似「被榨乾」，沒想到酸民的唱衰最後竟然成真，翹臀珍選在兩人過去喬治亞州辦婚宴的2周年紀念日提出離婚，更顯示出她心意已決。

小班常被拍到一個人若有所思。（圖／達志影像）

外國媒體報導，翹臀珍多次踩到小班地雷，例如用他們交往的點滴拍攝紀錄片《The Greatest Love Story Never Told》，還秀出小班寫給她的情書給眾人看，小班被拍到表情明顯傻眼，更抱怨：「我一直覺得私人的東西是神聖、特別的」；而兩人到義大利度蜜月時，小班用光耐性，多次發火不滿狗仔跟拍，最後遷怒於翹臀珍，友人則表示，當鏡頭沒在拍的時候反而是兩人最幸福的時光，因為他們可以做自己，「不需要與對方交談」。

此外，《TMZ》報導，翹臀珍所遞交的訴請離婚文件中，提到兩人已經從今年4月26日開始分居，沒有特別簽婚前財產協議，意指兩人婚後的收入都屬於「共有財產」，未來談到分產恐會成為一大難事，還傳出兩人已經打算拋售價值約22億的新婚愛巢，而翹臀珍這方表示不會跟小班要取任何贍養費，並希望男方也依照辦理，是否會歹戲拖棚還有待觀察。