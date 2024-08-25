男子阿國（化名）在2006年因車禍導致行動不便，2007年經鑑定為輕度肢體障礙，並領有身心障礙手冊，他因行動不便，僅能做臨時工維持生活，後來因無法自理日常生活，需專人24小時照顧，因而被安置在養護中心，不料，後來返家後再度受傷，自此入住長照中心，考量每月生活開銷含醫藥費約1萬元，因此訴請2名孩子平均分擔。

法院審理，阿國的2個孩子指控，父母親當年離異後，他們隨母親回到娘家與外婆同住，從小由母親扶養長大，對父親完全沒有印象，求學階段完全沒有見過面，直到出社會後，過年回去找姑姑時曾見過幾次面而已。

而他們其中一人則在父母離婚前，就被母親委託姑姑照顧，費用也都是母親出的，父親自始至終都未盡扶養照顧義務，無正當理由並且情節重大，因此請求免除他們對父親之扶養義務。

法官考量，阿國並無固定收入，且依靠社會補助及親友支助，才能勉強維持生活收支，顯已達不能維持生活之程度，他的2個孩子依法自負有扶養義務。

而孩子們的母親到庭證稱，離婚協議書有提到，小孩的生活、教育等費用由女方負責，是因為若不如此寫，阿國不會將監護權給她。離婚後，她帶2個孩子投靠娘家的母親，她就去老人院幫忙煮飯賺錢，收入還不夠養2個孩子，還好有母親及繼父的幫忙，才可以一起養大。

離婚後阿國就沒有拿小孩的生活教育費用給她，阿國後來有來同住一段時間，期間也沒怎麼給錢；而阿國對此也不爭執。

法官審酌，阿國在孩子們幼年時，無正當理由就未善盡扶養義務，情節堪屬重大，若現在要求他們負扶養義務，明顯有失其公平。日前依法判決，阿國請求給付扶養費，即為無理由，應予駁回。