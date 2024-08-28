75歲男子阿國與妻子小萱育有1女歡歡（均化名），阿國因年老體衰無謀生能力，也無財產足以維持生活，僅賴每月中低收收入老人津貼4164元勉強度日，扣除房租3000元後，剩餘金額無法維持生活，因而依據所在縣市平均每人月消費支出為基準，請求女兒歡歡月給扶養費15540元，直到他死亡之日止。

法院審理，阿國主張，他與小萱在1980年離婚後，歡歡由小萱扶養，後來小萱帶著歡歡改嫁，當時就是為了不再打擾前妻及女兒的生活，便獨自前往其他縣市工作，此後與歡歡就再也未曾見面連絡。

歡歡指稱，對父親阿國完全沒有印象，僅在8、9年前見過面1次而已，父親未曾負擔過她的扶養費，無正當理由就未盡扶養義務，顯屬情節重大，因此請求准予免除她的扶養義務。

法官考量，阿國身為歡歡的父親，是歡歡的一親等直系血親尊親屬，而依聲阿國的稅務財產所得資料顯示，阿國在2022年全無所得收入，已達不能維持生活之程度，足認歡歡對於阿國負有法定扶養義務。

法官認，對於歡歡在年幼時，阿國就未盡照顧扶養責任，未負擔扶養費及返家探視之事實，雙方並不爭執，勘認阿國無正當理由未負扶養義務，並且情節重大。日前依法宣判，阿國請求歡歡給付扶養費用，為無理由，應予駁回。可上訴。