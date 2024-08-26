男子阿國（化名）被2個孩子指控，自出生到成年，均未受到父親扶養，所有生活開銷，均賴母親及祖父母，父親則遊手好閒毫無收入，鮮少在家或至大陸，根本不理他們，年幼時猶如單親家庭，因近日收到社會局通知，才知父親失智需照顧，不滿父親未盡扶養義務，因而訴請免除他們的義務。

法院審理，阿國的2個孩子指稱，自他們年幼至今，與父親未有任何互動，親子關係早就名存實亡，日前接獲社會局來函，請他們出面討論父親生活照顧事宜，這才知道父親近況，因為已經失智需要人照顧。

阿國辯稱，他至少有共同居住孩子分別15歲、13歲，該段期間會陪孩子們玩，外出吃小吃也會出錢。而且大的孩子約28時，與他仍然有聯絡，而他與前妻離婚後，孩子監護權由他負責，並有共同居住。若他未扶養，孩子與母親同住時，為何不提出聲請改定監護？難以藉此責難他未盡扶養義務。

法官考量，阿國因失智症認知狀況不佳，領有輕度身心障礙證明，但詢問問題均答非所問，需要有人照顧，也無法以自己財產維持生活，目前為社會局服務之個案，堪信已無謀生能力，確屬不能維持生活之人。

阿國前妻到庭證述，阿國婚後第3天就沒回家，後來小孩陸續出生，她就在家裡帶小孩，做一點代工，另外也有去上半天班，阿國沒給他任何費用養小孩，當時的經濟來源就是她自己上班，水電開銷之類的由公公協助。

但是阿國並沒有給她公公錢，平常吃飯錢都是公公出的，學校學費她會交給公公，小孩如果有缺零用錢也會跟她說，她與阿國大概1990年時離婚，之後雖然沒有和小孩同住，但小孩費用都是她支付，公公也有付一點。

後來小孩上國高中時，費用比較高，公公打跟她說他負擔不了，問她要不要小孩，孩子當時分別是國一跟國三，她當時雖已再婚了，但還是說要，所以小孩就搬來跟她住，但阿國仍沒給費用，也沒電話關心問候，小孩生病也沒在管。

法官審酌，阿國在2個孩子成年前，無正當理由未盡扶養之責，且對他們的生活漠不關心，未給予應有之關懷、庝愛，成長階段所需之照顧及生活費用，均孩子的母親及祖父母承擔，阿國所為實有違為人父應盡之義務。日前依法宣判，免除2個孩子對阿國之扶養義務，洵屬有據，應予准許。