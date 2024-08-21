苗栗縣苗栗市林姓女子被押往嘉義拘押案，18日涉嫌出現在林女被擄現場的林姓嫌犯，當天駕駛第1部車出現在犯案現場，押走林女後，駕車直接北上，林嫌在見到警方逮捕4名同夥並救出林女後，知道東窗事發，無路可逃，21日中午準備向警方投案，但苗栗警分局為防林嫌臨時變卦，提前攔截逮捕依法送辦。

這名林姓共嫌犯是在18日當天下午，駕駛第1部轎車出現在苗栗市新東街擄人案現場，第2車同夥4人押走現身的林女後，沿國道1號往南行駛，至后里交流道離開國道，並在台中縣后里區甲后路，與第3部車同夥會同，將林姓交由第3部車同夥繼續南下，押往嘉義縣中埔山區工寮拘禁，第1部車則由林嫌駕駛自行北上。

案件曝光後，林姓男子自知法網難逃，21日在朋友協助之下準備前往苗栗向警方投案，不過，警方手上已有拘票，並已掌握他的行蹤，警方為恐林嫌臨時變卦，在林嫌進入苗栗市後提前攔截逮捕，稍後並將林嫌押往國道一號后里交流道換車地點查證，警方目前查出全案幕後主導是綽號「阿漢」的男子，正持續緝捕中。