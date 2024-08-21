數位發展部長黃彥男今（21）日出席「亞太區域網路治理論壇」（Asia Pacific Regional Internet Governance Forum，APrIGF），他表示，APrIGF為亞太區域網際網路公共政策領域最重要的年度活動，提供各界有關網路技術研究、產業發展的溝通交流平台，在促進討論、知識分享和政策協調方面，能發揮顯著作用，透過舉辦本次會議，有助於拓展我國數位外交、提升國際能見度，未來將持續積極爭取網路技術治理相關國際會議在台舉辦，以加強國際連結，促進全球合作，營造更全面、更前瞻的數位治理環境。

今年APrIGF由數發部、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）及台灣網路治理論壇（TWIGF）共同主辦，今年APrIGF是我國繼2016年以來，第2度爭取到主辦權，會議成果並將於聯合國IGF進行報告與分享。今年APrIGF主題為「演變的生態系統，持續的原則：形塑負責任的網路治理」，此次論壇除安排主場座談討論外，還有會前會，以及青年IGF營隊（Youth IGF Camp, yIGF）等活動。

副總統蕭美琴亦親自蒞臨APrIGF開幕致詞，歡迎各國嘉賓與會，並分享台灣數位發展與網路治理模式。黃彥男表示，數位經濟是台灣未來經濟成長的主要動力，台灣擁有得天獨厚的戰略地位，是亞太網路連結重要樞紐，數發部在網路永續發展政策原則下，將結合本次APrIGF 2024所探討的「安全與信任」、「韌性」、「網路相互操作性」及「新興科技的倫理治理」四個主題，持續推動相關政策措施，期盼透過亞太區域共同合作，加速各行各業的數位轉型。

黃彥男致詞時說明，網路是新科技（AI）發展的重要平台，在數位經濟領域扮演重要角色，當今網路使用者面臨詐騙、假訊息、網路攻擊等問題，數發部在積極規劃、協助及打造數位經濟超級高速公路之目標下，未來將持續建構健全且負責任的網際網路治理框架，塑造具前瞻、韌性及安全的使用環境。另一方面，在技術開發和應用過程中，仍應平衡創新與社會責任，以保障公民的數位權利和隱私。

被譽為「網際網路之父」的Vint Cerf和被稱為「日本網路先鋒」的村井純，在本次活動中亦分別受邀擔任重要演說嘉賓。Vint Cerf是網際網路技術先驅，也是TCP／IP協定和網際網路架構的共同設計人，他致詞時闡述APrIGF的意義與重要性；村井純是日本慶應義塾大學傑出教授，村井純會中以「塑造負責任的網際網路治理」為題進行專題演講，剖析網路治理政策發展的挑戰，以及網路科技發展的新趨勢。

另外，台灣人權促進會、司法改革基金會、網際網路名稱及號碼指配機構（ICANN）、亞太網路資訊中心（APNIC）、網際網路協會（ISOC）、Access Now、EngageMedia等國內外著名NGO，以及Google、LINE、Meta、Microsoft等國際知名企業，亦一起共襄盛舉。APrIGF於2010年由新加坡、台灣、澳洲、日本及香港共同發起，首屆APrIGF論壇由香港舉辦，迄今每年吸引世界各國數百位產官學研與公民團體代表與會，為亞太地區網路治理的年度盛事。

數發部表示，APrIGF 2024為亞太地區及全球與會者提供一個深入討論交流的平台，共同探討網路治理的未來發展方向。本屆論壇將舉行37場次的分組座談，匯集超過63國近千名網路專家，包括政府機關、研究機構、公民團體、民間企業等單位代表，共同探討網路安全、AI及創新、網路韌性、內容治理等網路治理問題。