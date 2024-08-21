追蹤美元對六大對手貨幣的美元指數20日跌至101.3，創去年12月底以來最低，但21日盤中攀升0.05％至101.49。10年期美債殖利率20日盤中一度下挫4.9個基點至3.818％，改寫今年8月5日以來最低；2年期美債殖利率挫低6.8個基點至3.999％。債券價格與殖利率呈反向關係。

部分分析師將美債殖利率周二下滑歸因於對美國經濟衰退的擔憂，以及對美國勞工統計局（BLS）21日公布年度非農就業數據可能下修的緊張情緒反應。