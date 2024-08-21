追蹤美元對六大對手貨幣的美元指數20日跌至101.3，創去年12月底以來最低，但21日盤中攀升0.05％至101.49。10年期美債殖利率20日盤中一度下挫4.9個基點至3.818％，改寫今年8月5日以來最低；2年期美債殖利率挫低6.8個基點至3.999％。債券價格與殖利率呈反向關係。
部分分析師將美債殖利率周二下滑歸因於對美國經濟衰退的擔憂，以及對美國勞工統計局（BLS）21日公布年度非農就業數據可能下修的緊張情緒反應。
投資人加大押注美國聯準會（Fed）將於今年稍後展開降息循環，拖累美債殖利率20日走低、美元承壓。其中，對利率走向敏感的2年期美債殖利率一度跌破4％關卡。
追蹤美元對六大對手貨幣的美元指數20日跌至101.3，創去年12月底以來最低，但21日盤中攀升0.05％至101.49。10年期美債殖利率20日盤中一度下挫4.9個基點至3.818％，改寫今年8月5日以來最低；2年期美債殖利率挫低6.8個基點至3.999％。債券價格與殖利率呈反向關係。
部分分析師將美債殖利率周二下滑歸因於對美國經濟衰退的擔憂，以及對美國勞工統計局（BLS）21日公布年度非農就業數據可能下修的緊張情緒反應。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。