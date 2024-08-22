台股半年報全都露，包括大立光、聯發科在內的13家高價千金股，上半年全賺逾1個股本，AI與半導體設備成長最多，分析師由上半年賺贏去年與投信鎖碼等2指標進行篩選，精挑橋椿、晟銘電、景碩、台燿、均華等10檔超級黑馬股，下半年業績行情有望延續。

永誠國際投顧分析師陳威良在《理財達人秀》節目表示，日前揭露的上市櫃公司半年報，自己只給70分，好的部分有二，一是千金股，高價要有高EPS支撐，包括大立光、緯穎、嘉澤、聯發科、川湖、祥碩、台積電等，全都賺逾15元，13金釵獲利大賺，下半年進入旺季後，獲利水準可望疊加上去。

其次是至少55家公司的上半年財報創新高，獲利成長最多的，主要聚焦AI跟半導體設備，而在股災過後，不管是深V反轉或是股價創新高的公司，半年報都是很好的檢視發向。

但他也提醒，有些產業的淡旺季明顯，像是觀光、旅遊、生技等傳產，上半年不見得優於上半年，全年不見得能直接x2，還有像是華城、中興電等重電股，乍看獲利創新高，卻是低於法人跟市場預期，像是華城因外銷比重減緩，導致毛利率偏低，法人雖給予買進評等，目標價卻是大打折扣，提醒要留意法人動向轉換。（文章未完…全文見此）

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