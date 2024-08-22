台灣經典8點檔本土劇，除高潮迭起的劇情吸引觀眾外，許多演員的高顏值更是一大看點。有網友表示，自己從國小就陪著阿嬤在家看本土劇，因此她也列出自己心中永遠不會老的8點檔女明星，驚呼：「我都長這麼大了，結果怎麼她們都沒變老！幾乎沒什麼變！」。

一名網友在Dcard以「快40歲了還是很凍齡的本土劇女星」為題發文，坦言雖然小學時期，常陪阿嬤看8點檔，但國中後就沒繼續認真看了，如今已經出社會的她，在滑社群時仍會看見8點檔女明星，而最令原PO經驗的是她們的外貌「一查年紀都將近要40、50了，還是長得跟24、25一樣」。

隨後，列出她心中的凍齡女神名單，包括外型冷艷、酷帥的張家瑋、霸氣又有氣質的江祖平、晉升四寶媽身材仍火辣的白家綺、原PO的「童年女神」王宇婕，最後則是星卉「每次一出場都覺得很霸氣！印象中他都是走女強人的路線，不過看過她的休閒穿搭，其實特別有女人味！」

原PO列出她心中的凍齡女神，包括（左上起）張家瑋、江祖平、白家綺、（左下起）王宇婕、星卉。（圖／翻攝自臉書、中時資料照、三立提供）

此外，原PO也為她們在日夜拍攝8點檔的情況下，依舊能維持好狀態這件事感到佩服，「可以維持那麼好的皮膚狀態實在厲害，我光是熬夜個幾天氣色就超差還會長痘痘，更別說我40歲的時候肯定老又垂，有時候看著看著真的會自嘆不如」。

文章曝光後，許多網友紛紛前來留言表示認同，同時也有不少人點名其他女星，像是韓瑜、德馨、高宇蓁等，而其中被提及最多次的就是曾莞婷，她憑藉在《世間情》的反派郭佳佳一角爆紅後，從此奠定她女神的地位，更大讚她的演技，「她演壞人好人都超有魅力」、「她超好看，就算演壞人還是會挺她，演得好」。僅管已經42歲，但曾莞婷保養得宜、完全凍齡，身材更是一直保持窈窕。而她在本土劇奠定基礎後，又躍升到大螢幕，演出《角頭－浪流連》，甚至跨界主持談話性節目，斜槓經營副業，身價破億。