第13屆Eelin Star璀璨之星總決賽今（22）日舉辦總決賽，評審包括伊林娛樂副董事長陳婉若、金鐘視后蔡淑臻、音樂製作人陳子鴻、踢帕娛樂董事長詹仁雄等。申力安、王品澔也在現場演唱，伊林名模藝人皆盛裝出席盛會。蔡淑臻今擔任評審角色，她認為個人格特最重要，美、帥不是絕對條件，而是要有吸睛的點，讓人想一直看他的感覺，「除了特色，也還要看心理素質，還有面對工作的態度」。

王品澔（左）、申力安擔任演出加嘉賓。（陳俊吉攝）

蔡淑臻去年憑藉《村裡來了個暴走女外科》奪下金鐘獎最佳女主角，她今更新了《村裡來了個暴走女外科》第2季的新進度，「劇本還在最後階段，好像進度有點落後，也是希望東西可以好一點，真的要花點時間」。而朱軒洋原本是該劇男主角，角色比例吃重，無奈先前捲入感情風波，跟吳卓源在河濱公園親熱被拍，出軌行徑讓他的形象一落千丈，是否會再找他出演？蔡淑臻低調說：「不確定，有討論空間。」

她說，其實《村裡來了個暴走女外科》第2季的劇本有2個版本，目前都尚未定案，原先劇本的篇幅也很難切開、換男主，那新劇本的男主也在尋覓，一切都還在安排中。若是今年沒如期開拍，代表蔡淑臻近一年會沒有作品，會不會擔心空窗期？她則回說：「不會擔心，因為角色很看緣分，但我也很想拍，再不拍來不及。」

蔡淑臻上一次跟朱軒洋見面已經是1年多的事，雖有透過新聞了解到他的感情事件，但跟他本來也就不是太熟，因此沒有什麼評價，「我有看到片段，但我對他了解很有限，也失聯」。