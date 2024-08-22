主講人國立政治大學廖興中副教授勉勵在座學生「慾望勿超過能力」。(北榮桃園分院提供)

台北榮總桃園分院為了推動醫護人員誠信與倫理教育，昨(21)日為「新生醫護管理專校」來院實習的護理學生舉辦一場主題為「廉醫誠信，守護校園」的講座。，以深入淺出解析醫護行業的道德責任及廉潔誠信的重要性，並引領學子如何在未來的工作中恪遵專業倫理。

北榮桃園分院的講座，邀請國立政治大學公共行政系副教授廖興中主講，廖興中曾任中央廉政委員會委員、台灣透明組織執行長，對於「廉政與治理」、「醫療資源評估」等議題均有豐富的教學研究與實務經驗。

廖興中在講堂中將「貪腐」譬喻為古今中外未曾根絕的社會疫病，而「慾望勿逾越能力」的個人自律則是防護感染貪腐的最有效疫苗良方，讓實習生了解醫護工作與廉醫誠信的密切關聯，並為未來進入廉潔醫院的職場做好準備。

北榮桃園分院院長彭家勛強調，「誠信」不僅是醫療人員的基本要求，更是維護社會公信力的基石，醫事同仁必須具備崇高的廉潔精神，恪遵醫療倫理，這不僅是醫院專業品質的重要指標，更是維護醫院形象，贏得民眾信賴的關鍵要素之一。

與會的台北榮總政風室主任黃俊祥指出，此次講座不僅是一次反貪腐知識的分享，更是一場誠信教育的札根，期待能在每位同學心中播下廉潔的種子，有助於未來醫療環境的廉能與永續。