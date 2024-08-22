法人預期，統一的方便麵業績今年應為營運谷底，隨著產品風味與內容物升級，下半年營收將重拾成長動能；此外，大陸政府推出刺激國內消費的措施，將使其大陸市場飲料銷售維持雙位數成長。
統一的便利商店業務亦不看淡，其經營管理階層表示，台灣經濟穩定成長且房地產市場蓬勃發展，帶動單店日均營收（PSD）提高，而公司持續展店擴大營收規模，也可淡化人事成本及電費上漲的影響。至於菲律賓事業體，PSD成長幅度雖較台灣強勁，但PSD只達台灣的7成水準，代表未來仍有龐大的成長空間。
台股22日震盪整理，市場觀望氣氛濃厚，挑戰季線卡關，傳產龍頭統一（1216）逆勢收紅，展現韌性。凱基投顧指出，統一大陸方便麵業務受惠原物料成本下滑，毛利率逐季攀升；大陸市場下半年營收加速成長，給予「買進」投資評等，推測合理股價90元。
法人預期，統一的方便麵業績今年應為營運谷底，隨著產品風味與內容物升級，下半年營收將重拾成長動能；此外，大陸政府推出刺激國內消費的措施，將使其大陸市場飲料銷售維持雙位數成長。
統一的便利商店業務亦不看淡，其經營管理階層表示，台灣經濟穩定成長且房地產市場蓬勃發展，帶動單店日均營收（PSD）提高，而公司持續展店擴大營收規模，也可淡化人事成本及電費上漲的影響。至於菲律賓事業體，PSD成長幅度雖較台灣強勁，但PSD只達台灣的7成水準，代表未來仍有龐大的成長空間。
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