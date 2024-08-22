雲林縣政府與吉申君建築師事務所合作，進行聚落建築群虎尾鎮建國眷村照明設計，獲法國設計獎（French Design Awards）金獎肯定，22日縣府表示建築師事務所團隊長期深耕虎尾眷村，相關設計案及工程已陸續榮獲國家卓越建設獎、建築園冶獎、台灣景觀大獎等，成果斐然。

建國眷村為日據時期及國軍來台空軍發展的見證場域，為台灣少見的農村型眷村，2006年住戶全數遷出，縣府於2015年將眷村登錄為聚落建築群，範圍包含建國1村及2村，其地點鄰近高鐵雲林站，是外地旅客造訪雲林的起點，也是虎尾雙都心文化觀光廊道的重要節點。

雲林縣長張麗善表示，建國眷村聚落規模龐大，2019年縣府進行再利用計畫，著重於保護老樹與建築立面，同時修復破舊結構並縫合空間紋理，透過茂密樹冠與凹凸不平紅磚牆的相互作用，建立出室內與室外的界限，將商店、展覽空間、餐飲區、住宿融為一體，讓沈睡近30年的空間重新煥發光彩。

縣文化觀光處處長陳璧君說，本次獲獎的照明方案強調「景觀造景」，刻意透過光影對比來營造夜間照明層次，引導使用者感知。利用暖色溫光源，與保存下來的歷史痕跡相呼應，讓空間瀰漫懷舊氛圍、放大歷史質感，將遊客帶回50年前熱鬧的黃金時代。

陳璧君指出，眷村的空間魅力在於不同時代的增建與改造所形成的不同尺度，光環境規畫主要思維，是讓使用者的視覺感受回歸到空間與環境的本體。此次榮獲法國設計獎金獎，不僅是雲林設計能量獲肯定，更成就雲林在地居民的高度榮耀。