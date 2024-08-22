苗栗家扶中心為深化青少年培力，從22日起舉辦三天兩夜「青春Do Real Me」青少年挑戰營，共有64名國中生參加，這次營隊活動特別感謝竹南扶輪社長達37年的經費挹注，讓青少年發展人際關係，開拓不同的人生視野。活動包括了首日的闖關遊戲，隔天上午安排攀爬三義鄉火炎山，最後一天則前往苑裡鎮上展開傳統店家文化巡禮。

苗栗家扶中心從22日起舉辦三天兩夜「青春Do Real Me」青少年挑戰營，首日登場的是闖關遊戲。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心從22日起舉辦三天兩夜「青春Do Real Me」青少年挑戰營，首日登場的是闖關遊戲。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心長期關懷兒少，期盼透過活動來深化關係，即時接住孩子們的情緒，陪伴孩子走一段成長路，延續青少年去年參與暑期營隊的經驗，其中多位青少年在體驗高空活動時，感到害怕而退縮，但在隊友的鼓勵下，勇敢踏出自己的第一步，青少年事後回饋，「還沒開始前很害怕與擔心，但有著大家的支持與鼓勵後，我便能順利的完成」，從故事讓我們看見專業的支持為青少年帶來前行的力量。

有鑑於此，苗栗家扶期盼藉由三天的營隊活動來讓青少年實地體驗人際互動，將「合作」、「同理」、「尊重」與「挑戰」4大主題融入闖關及挑戰活動之中，透過特定的情境讓青少年學習尊重夥伴意見，同理彼此感受，並在第二天的登山及第三的定向活動中，讓青少年構建團隊合作能力及勇敢挑戰自我的精神，達成正向學習與發展。

苗栗家扶要特別感謝竹南扶輪社的長期支持與陪伴，已連續37年贊助營隊活動，鼓勵青少年參與戶外冒險活動，透過體驗累積自我經驗，看見自我優勢，啟發不同的人生視野。

苗栗家扶中心從22日起舉辦三天兩夜「青春Do Real Me」青少年挑戰營。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，苗栗家扶中心目前扶助縣內940戶家庭，共1,697名經濟弱勢的孩子，歷經新冠疫情後，科技已與青少年的生活密不可分，因此我們透過與活動的結合，讓青少年利用手機拍攝影片及照片的方式，來紀錄活動的過程及團隊學習，讓孩子提升人際與生活適應能力。另外，近期家扶推動「無窮世代」計畫，看見家庭復原力，持續透過教育、生活、急難救助等方式，協助經濟弱勢兒少與家庭，從基本生活穩定到逐步邁向脫貧，邀請大家一同加入扶幼行列，幫助經濟弱勢家庭突破逆境、翻轉生命。