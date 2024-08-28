宜蘭家扶中心扶助家庭中，就讀大學的小芮及小媗來皆自單親家庭，經常面臨經濟與就學的雙重壓力，所幸家扶中心獎學金能使用在大學學費上，減輕家裡的負擔。宜蘭家扶指出，這學期需要約4百萬的獎助學金幫助扶助兒少就學，但目前尚不足近1百萬元，邀請社會大眾一起「齊心助學、翻轉貧困兒少的未來」。

家扶中心長期協助縣內的經濟弱勢家庭，截至今年7月中心服務的家庭共854戶、1999名孩童，家庭中有七成以上為單親家庭及隔代家庭、六成五的家庭僅有一人或無工作人口負擔家計。

家扶中心指出，將近四成的服務家庭其工作收入未達25000元，經濟的困境在生活面與就學面都使家庭面臨壓力，許多高中職以上的學童經常因生活費不足，盼減輕家長的壓力，因此會透過打工、申請獎學金等方式增加家庭收入，也在高三階段面臨繼續升學或就業的困境，直接或間接影響弱勢家庭子女的升學選擇。

今年9月中心扶助家庭中，升讀大專的準大學生共73名，其中僅17名為公立大學，比例僅23.2％，弱勢家庭的學子進入公立大學就讀是難上加難。其中，小媗因家庭經濟考量，高中時有機會到國外交流學習，而選擇放棄，她表示，雖獲得中心獎學金，但即便是國立大學學費仍比高中學費高出許多倍，對於家庭仍負擔沉重。

另，小芮也因家中子女多，教育資源分配受限，原本希望參與大學科系學習營，但考量到營隊活動昂貴而選擇不參加，大學學費選擇辦理助學貸款，家扶獎學金則分配到每個月的生活費，以減輕家裡的負擔。小媗與小芮皆感謝社會善心人士的獎學金協助，讓她們更勇敢邁向未來。

家扶中心主任陳錫平表示，中心扶助的家庭在經濟上較為弱勢，弱勢兒少對學習及未來發展有更多擔憂，進而限制他們的選擇；家扶這學期需要約4百萬的獎助學金幫助他們就學，但目前尚不足近1百萬元，遂邀請社會大眾一起「齊心助學、翻轉貧困兒少的未來」，給予困境中仍努力求學的兒少一份實質的鼓勵及協助。