金門家扶中心邀請藝人「黑面」(中)演講，與孩童們分享自己精彩的演藝人生故事，並鼓勵孩子認真努力讀書，勇於面對困境。(圖／金門家扶中心提供)

開學上課的鐘聲即將響起，學生們準備迎接新學期的挑戰，金門家扶中心為協助兒少安心就學，今(23)日以寶可夢為聚焦主題，舉辦大學新鮮人助學金頒獎典禮，邀請第一位捐助大專新鮮人助學金的李曉媛父親-李永金到場，給予得獎學子勉勵和祝福；活動還特別邀請藝人「黑面」前來演講，與孩童們分享自己精彩的演藝人生故事，並鼓勵孩子認真努力讀書，勇於面對困境。

金門家扶中心扶幼主委楊肅謙感謝各界對於扶助兒少的鼓勵，不僅為學子們打開通往大學殿堂的大門，也讓兒少有機會追尋自己的夢想；在助學人的關愛支持下，扶助兒少如同寶可夢持續吸取新知不斷學習成長，也勉勵各位扶助兒少勇於嘗試及學習。

頒獎典禮中也特別邀請到藝人「黑面」到金門家扶中心進行演講，向孩童分享自己的精彩的演藝人生故事，也鼓勵孩子認真努力讀書，勇於面對困境；同時提醒年輕學子不要碰毒及小心詐騙等危險情境，未來有能力時也可以回饋社會，就是一種善的循環，永遠保持良善的心。

金門家扶中心主任洪依帆指出，今年共有18位扶助兒少考上大專院校，其中錄取國立學校共11位，錄取私立學校的共7位，透過努力學習並憑藉自己堅持不懈的精神，成功考上心儀的學校和理想科系。

洪依帆也表示，期望藉由獎助學金來減輕家庭的經濟負擔，讓大學新鮮人可以在大一階段安心學習，不會因求學費用而有所擔憂或中途放棄學業，也不會因家庭經濟環境而放棄追尋自己的夢想，接下來的大學生活可以探索未來志向，鼓勵大專生繼續努力讀書，未來可以憑藉學習成績申請家扶各項獎助學金。