臺銀人壽保戶子女獎助學金活動為回饋保戶支持並鼓勵保戶子女努力向學，已連續舉辦多年，獲得許多保戶的熱烈申請及迴響，2024年獎學金各組錄取名額及金額，包含大專組(含研究所)600名，每名3仟元，高中組300名，每名2仟元，國中組300名，每名1仟5佰元，國小組600名、每名1仟元。

今年度，臺銀人壽擴大金融友善服務範圍增加助學金獎項，凡具有曾領取臺銀人壽個人保險主約身故或完全失能金者、投保微型傷害保險者或領有身心障礙手冊者的保戶或其子女，其子女可申請助學金抽獎，錄取名額為100名，每名8仟元，總獎金達425萬元，幸運中獎得主於8月13日由臺銀人壽總經理劉啟聖及法務、稽核、會計及政風人員現場見證以電腦隨機選取方式抽出，得獎名單公告於臺銀人壽全球資訊網。

臺銀人壽助學金秉持著持續是一種力量的初心，多年舉辦獎學金活動如同企業與保戶間的橋樑，傳達對保戶子女的鼓勵，讓學生有努力不懈，持續力爭上游的動力。不單侷限於此，臺銀人壽更希望透過加深加廣的方式積極關懷與更多付出，讓企業與保戶間落實惠普關懷弱勢，發揮更友善的正能量。

臺銀人壽深化待客如親，營造不同客群的金融友善環境是臺銀人壽公平待客基礎原則，諸如改善金融弱勢族群數位落差，陪伴保戶守護自己的金融保險權益、取得ISO10002申訴管理制度認證，讓保戶在保單服務週期中享有妥適的服務、導入神秘客機制提升服務品質、完成首次碳盤查並經SGS認證等，落實公平待客2.0。進一步，臺銀人壽除了持續優化多元客群的服務措施，也關注原住民與新住民的權益，提供友善環境及服務措施，朝向金融服務業公平待客原則評核機制保險業的第一級距為目標。

臺銀人壽於網站公告子女獎助學金中獎名單，保戶可在8月14日至9月20日上傳需檢附資料始能進行獎助學金發放，保戶如有進一步服務需求，可電洽免付費服務專線。