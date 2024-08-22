中石化表示，本次標售四宗土地全數標脫，吸引12標封參與投標，其中楠梓第82期重劃區及亞灣70期重劃區土地，競爭尤激烈，足見高市政府近年力拚產業轉型及升級，已現成果，也為公司及投資人帶來最大化之收益。

此外，中石化前鎮區特貿五A部分今年初已將約3,000坪土地出租給美而快，其餘土地則持續進行招租以活化資產。海外土地開發，則偕同關聯企業與越南當地不動產商合作，投入工業區的開發及運管。

中石化近年推動石化和土開雙主軸發展，多角化布局漸收成效。其中，努力突圍、精進營運，以頭份廠為基地積極轉型，除開發精細化工及特化品，對新事業開發也不停歇。

受惠下游需求復甦，中石化上半年營收年增38％，主產品CPL獲利優於同期，搭配各廠稼動率提升致閒置產能虧損下降，本業虧損較去年同期大幅縮減至2.5億元，加上認列土地出售損益、投資性不動產評價利益、子公司獲利上升等，EPS 0.12元，營運連二季獲利，擺脫去年虧損陰霾。

中石化指出，頭份廠做為重要轉型基地，2023年底將CPL產線除役，資源轉投入高值、升級石化產品及綠色轉型。目前已建成的精細化工廠著重於量少但毛利高的產品；第一期產品去年已試產，並評估於一期既有基礎上增加新能源、光學材料、電子化產品及綠色環保等領域產品，以發揮資本效益。

此外，中石化也規劃高值利基、綠能環保及可循環再利用之事業開發，能源轉型策略則包含燃氣發電機組，建置完成可自用或躉售，並也在探討氫能之發展。

至於中石化高雄洲際碼頭儲槽則可增加原料調度彈性、減低原料波動衝擊並可行貿易操作。第一、第二階段儲槽建設已完工並開始營運；第三階段儲槽工程預計下半年完工。