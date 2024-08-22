貿協強調，全球冷鏈市場穩定成長，各國加速冷庫興建暨車隊的串接效率。此次來臺的美國海產冷凍食品倉儲批發配送商及餐廳供貨商，擬針對客戶從訂購、揀選、發貨到入庫等特定需求，來臺尋找全自動冷藏倉庫總承包商，與廣運洽談啟動未來合作計畫。

而日本冷鏈技術持續提升，此次洽談會吸引日本株式會社內田安喜商店來臺洽談，已向陽明春天下訂，將先空運低量測試市場反應，客製化商品採購。

波蘭Cordis Logistics Sp.zo.o.隸屬於 SKB 集團，則與吉如及台灣冷鏈協會合作，建置波蘭國內外低溫物流運輸管理整體解決方案。

新南向國家冷鏈物流產業業者也組團來臺參加本次洽談活動，並參觀台北國際冷鏈科技展。位於胡志明市的越南買主Satim Logistics Jsc，與祥和國際及萬達洽談，雙方已進一步討論合作規劃。

此次媒合洽談會結合實體及視訊方式辦理，國內廠商與買主互動熱烈。菲律賓冷鏈協會會長，同時也是菲律賓當地冷鏈物流產業專家Mr. Anthony Dizon，透過貿協安排參訪研華及永聯共和國等企業，瞭解臺灣全程冷鏈物流管理方案軟硬體整合優勢，馬來西亞及泰國將加速建置清真冷鏈，包括物流服務、倉儲、配送及新倉庫物流中心。