再不說就裡外不是人！有網友在網上抱怨，她表示姊姊因為婚後沒上班，且也沒生小孩來顧，竟跑去包養小狼狗，甚至還以她的名義向姊夫借將近200萬元，害她回到家遭受父母質問，要她趕快將錢還出來，然而，她要姊姊趕快出面處理時，卻被情勒「再給我一點時間，如果妳說出去，就死給妳看」，讓她不禁感嘆姊姊沒顧慮她的心情，讓她受盡冤枉。

一名網友在「匿名公社」抱怨，她提到姊姊婚後便沒上班讓姊夫養，但沒想到姊姊竟然外遇在外包養小狼狗，且花費越來越多疑似動到存款，且姊姊還會以她的名義向姊夫借錢，再以股票賺錢後將錢補進去，也會給予紅利補償，但是錢坑始終都沒補滿。

直到網友回到家後遭爸媽質問「一個大學生為什麼要借這麼多錢，都花到哪裡去了快還姊錢」，她才知道原來姊姊已經向姊夫借了快200萬元，並向父母告狀，她也為此事向要姊姊出面處理，她不想再繼續幫忙隱瞞下去，豈料，姊姊卻向她表示「再給我一點時間，如果妳說出去，就死給妳看」，讓她相當傻眼，認為姊姊根本沒顧慮她的心情，害她都要被冤枉死了。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「讓她早點清醒」、「妳姐對妳無情 為何對她要有義？這鍋建議不要再背下去了」、「這肯定要跟自己父母說清楚的，也是幫姊姊」、「跟父母講啊，反正不講妳一定死、講了她也不一定會死」、「再不講，裡外不是人啦」、「妳不趁現在趕快說清楚，以後才真的會有妳的事情，不要以為是姊姊就會感激妳」、「妳姊嚴重暈船了」。

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