效力小聯盟老虎2A的李灝宇被爆出傷情，外媒底特律新聞報指出，李灝宇因搭長途巴士13小時導致下背部受傷，今年賽季提前結束。然而經紀公司悍創否認李灝宇因搭乘巴士受傷，係因打擊造成下背不適，目前並未出現在傷兵名單上，身體狀況待觀察，確切動向依球隊公告為主。

該媒體表示，李灝宇是從主場搭車前往波特蘭紅襪2A主場時受傷，但根據李灝宇的出賽紀錄與球隊賽程，7月28日結束主場賽事後，李灝宇雖然沒在30日至8月4日與紅襪2A的六連戰亮相，但7日隨即恢復出賽，且一連出賽6場，直到15日僅打一個打數就退場休息。

李灝宇本季繳出爆發性成績，2A層級打擊三圍2成98、3成63及4成88，外帶12轟56分打點成績，這也是李灝宇小聯盟生涯首度單季敲出雙位數全壘打，成功適應2A層級。

李灝宇原本被期待成為世界12強中華隊打線要角，如今出現傷勢狀況，進一步狀況仍待觀察。中華職棒負責中華隊組訓，情蒐團隊也已經展開相關工作，中華隊總教練曾豪駒與情蒐統籌教練陳瑞昌前往美國，實地觀察旅美球員的近況。