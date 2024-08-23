為抗議政府對公教退撫基金撥補不公，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良自20日上午10時起開始絕食抗議，現已邁入絕食第3天。國民黨團書記長洪孟楷今（23日）上午到場致意強調，侯要的是信賴保護原則被落實，明明銓敘部也算過相關方案，不明白為何行政院都沒聽見基層教師訴求？質疑銓敘部、教育部是否有把掌握到的讓行政院知道？

洪孟楷表示，侯俊良不是站在政府的對立面，而是要求信賴保護原則被落實，明明銓敘部都有精算過，用十年撥補去做讓教師安心的改革方向，不明白為何行政院都沒聽見基層教師的主張？明年總預算即將推出，卻還是有缺少編列的情形。

洪孟楷強調，身為立委不分黨派，希望行政部門可以聽見基層教師聲音，尤其在新舊制部分，希望基金長治久安，不要破產，也希望政府如實如期編列完成。呼籲行政官員不是躲在冷氣房就可以了，而是要真正聽到全國教師的訴求。

洪孟楷說，信賴保護原則最重要，質疑賴清德喊出的信賴不是就該讓台灣2350萬人，不管族群、職業、身分都能了解政府政策？那為何全國教師訴求遲遲沒聽見？

洪孟楷也質疑，日前也有些民進黨委員到場關心，可見這議題不分藍綠，但行政部門有無了解主張訴求？銓敘部、教育部有把掌握到的讓行政院知道？