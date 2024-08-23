環境部長彭啟明昨稱將籌劃推動新興綠領工作朝向2032年減碳 40％。國民黨團書記長洪孟楷表示，2050年淨零碳排是入法的終極目標，過去討論的都是達成這目標的路徑，既然都說2025年難以達標，那2030年是否能達標當然受到質疑，他喊話，若2050淨零碳排是玩真的，那個部會就應該納入討論，不要只放環境部單打獨鬥。

洪孟楷今接受聯訪，媒體問及彭啟明過去屢稱2025年要減碳10％有難度，但昨天卻說要在2032年減碳量達到40％，被環團批眼高手低。

洪孟楷指出，2050淨零碳排是在氣候變遷因應法中明確入法的目標，過去在衛環委員會、環境部的討論都是減碳路徑，最終目標都是2050的淨零碳排。至於未來路徑如何走才能合理達到目標當然是重視的事情，2025年是一個checkpoint。

洪孟楷直言，繼然彭啟明已經說很難達到10％減碳目標，代表過去2年我們的要求與督促方向很難落實，若2025年無法落實目標，那2030年是否能達成當初講的減碳30-40％的目標，也都是國人質疑的部分。其中碳稅收取或是其他減碳方式，或是能源議題上的火力發電是碳排大戶，是否能抑制等，是方方面面的問題，不會只是環境部一個部會的問題。

洪孟楷認為，民進黨政府還是要告訴國人2050年淨零碳排是不是玩真的，如果是，就該把各部會力量結合起來，包含交通部、經濟部、國防部、財政部相關部會都要納入討論，否則只是環境部單打獨鬥，且目前看到環境部預算應該是各部會編列預算倒數前2名，那一個相對沒錢沒人的部會，有辦法推動2050淨零碳排目標？雖然高度期待達成目標，但是若無法做到，後續方法是什麼？解方是什麼？都應說明清楚。