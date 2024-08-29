碳費3大子法，包括碳費收費辦法、自主減量計畫管理辦法、碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標，環境部於4月起預告後，斟酌各界對配套意見與建議，進行部分內容調整。

依據辦法規定，碳費徵收對象收費對象為溫室氣體年排放量逾2.5萬公噸的電力業及製造業，起徵門檻為2.5萬公噸。環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，後續將分階段逐步調降起徵門檻，但第二階段門檻尚在研議。

至於碳費費率，分為一般費率、兩種優惠費率。蔡玲儀說明，若企業不提自主減量計畫，按一般費率計算；若企業提出自主減量計畫，高碳洩漏風險行業可享初期2折優惠，二期4折、三期6折的折扣，非高風險行業如半導體、電子零組等，則有2.5萬公噸排放量扣除額度。

自主減量計畫中，企業可選擇兩種指定目標計畫，一種為較嚴格的科學基礎減量目標（SBTi）的行業別指定削減率，享較高的優惠費率；另是國內2030年NDC訂下的技術標竿指定削減率，屬較低優惠費率。兩種優惠費率待審議會決議。