碳費尚未開徵，近期卻有不動產相關業者宣稱碳費徵收可能會推升房價5％至10％，內政部今天強調，環境部針對碳費仍在溝通及評估，且徵收對象並不包含營造業及不動產業，坊間有關綠色通膨的說法，並無科學計算基礎，呼籲業者，不要以碳費徵收為由哄抬房價。

近期有不動產相關業者宣稱房價因碳費徵收可能再漲，內政部說明，依氣候變遷因應法第28條規定，為達成國家溫室氣體長期減量目標及各期階段管制目標，得分階段對排放溫室氣體的直接排放源及間接排放源徵收碳費。

環境部於今年4月29日已預告《碳費收費辦法》草案，目前環境部規劃碳費徵收對象為年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量之電力業及製造業，其中，與建築成本較為相關的製造業為鋼鐵業及水泥業。

內政部強調，有關建築成本包括土地成本、人工成本、規劃設計成本、原物料成本及機具成本等，徵收碳費將造成房價大漲的說法，顯非事實。

為提供業界正確之碳費認知，並強化產業溝通，建築研究所已會同環境部於6月7日 、11日及14日，分別於臺北、台中、高雄舉辦三場「低碳建築政策交流座談會」，邀集不動產開發公會、建築師公會、土木技師公會、營造公會等公協會團體溝通，並預定於9月2日於中興大學舉辦「自然碳匯及低碳建築研討會」，持續與各界進行對話與溝通。

內政部再次強調，碳費尚未徵收，費率也還在審議階段，呼籲建築相關原物料廠商切勿藉由碳費議題，惡意炒作上游原物料價格，民眾如果有發現明顯惡意炒作的相關情事，可撥打環境部設立之減碳專線(02)2322-2050，環境部將進行查處。