立法院新會期即將開始，而本會期將審理各部會預算，內政部長劉世芳接受自由時報《官我什麼事》專訪提到，新會期3個優先法案，包括《消防法》的職安專章、《都市更新條例》第65條修正草案以及威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例。

劉世芳指出，消防法的職安專章可以趕快那個通過三讀通過，第二個則是《都市更新條例》第65條修正草案，草案主要放寬實施容積管制前已申請建造執照的合法建築物，得適用原建築容積獎勵項目及獎勵上限。

她說明，由於北台灣對於都更或是危老建築投注越來越多的心力，內政部希望讓容積轉換更簡單，不要讓很多人覺得都更要浪費6年、8年、10年以上，盼朝野立委可以支持，加速推動危老跟都更。

劉世芳提到，另外是威權統治時期，這個國家裡面所受到被害者的權利回復相關部分條文修正案，如果有人拿到政府給他的補償金的時候，不要把它列入要繳稅或者是列入《社會救助法》中家庭總收入及家庭財產計算；劉世芳提到，既然他是被害者，不應該因為有領到遺族被害者的補償金，就要跳脫他的家庭生活支持計畫，也會送到立法院來審查。