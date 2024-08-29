為研議提供有長期安定居住需求者，可負擔合理費用之新選項，內政部首次證實，目前正研議「使用權社宅」，分為民辦、公辦兩種模式，透過長期租賃使用，參酌每月市場租金折算，規劃使用權期限為20年，不可轉賣。內政部長劉世芳29日表示，目前會朝社宅示範方向，但尚未選定地點，也還會再研議使用年限及適用對象，尚無上路時間。

為精進住宅政策，內政部29日舉辦「租屋家庭支持政策研討會」。內政部次長董建宏表示，無論是鼓勵目的事業機關共同興辦社會住宅、研議使用權社會住宅執行方案、銜接國家淨零碳排政策等項目，內政部將積極瞭解各界意見並研議。

內政部說明，考量社會住宅租期3年可續租一次，租期較短，社會住宅主要作為「渡橋」功能，為協助尚無合適居所者，透過渡橋轉為有房者。而地上權住宅期限較長，且權利金較高，可質押、出售，易成炒作標地。因此，透過新創使用權社宅，可運用現有閒置公有空間，也可提供安定居住。

董建宏說，每項住宅政策針對不同需求族群，租金補貼鎖定87萬租屋族，從就學到就業，因其間流動性較大，提供租金補貼讓年輕人可減輕居住負擔；而直接興建社宅則是耗用大量資金成本。因此，確實有在評估要引進民間資金，提供低成本可長期居住的「使用權社宅」方案，主要設定的對象可能是長者換宅、已有家庭、需要安定居住以穩定成家。

內政部長劉世芳表示，「使用權宅」雖然對於特定族群有所幫助，但對台灣人而言仍是相當陌生的名詞；確實已也有許多居住正義團體討論使用權宅的方案，但其實，台灣人對於居住房屋的想法、對於擁有房屋土地的觀念和其他國家不一樣，方案上路前還需要完整評估，也還需要研議適用對象及年限。

劉世芳說，使用權方案還在研議中，無法透露上路時間，但預計會先在北三都的某個社宅示範，但實際地點並未選定，而使用年限是10年、20年，何種合理方案，或是否限定單身無房、或是已有家庭，甚至年紀條件等細節，仍需要評估考量。