為實踐2050淨零碳排目標，內政部長劉世芳今天表示，內政部推動公有社會住宅均需取得綠建築等標章，預估至121年底，社會住宅可達25萬戶，每年可減碳約11.23萬噸，其餘各類公有新建物預計可提前至115年全面達成建築能效1級目標。期盼建立公私協力管道，共同找出最符合未來永續發展的淨零轉型路徑。

內政部今天在國立中興大學舉辦「自然碳匯及低碳建築研討會」，劉世芳致詞時表示，我國的淨零轉型仍有許多挑戰，現行以「增匯」及「減碳」兩大面向努力外，更需要產業界及學術界人才共同合作。

透過這次研討會零距離聆聽產業意見與基層聲音，她期盼與各界多面向如自然碳匯推動現況、效益評估與量測基準以及節能策略等溝通交流，建立公私協力管道，共同找出最符合臺灣未來永續發展的淨零轉型路徑。

在「增匯」的部分，劉世芳指出，內政部主管的國家公園、濕地與海岸是臺灣最關鍵的自然碳匯吸存區域，也是重要的藍碳（鹽沼、紅樹林、海草床）種源庫與復育基地。

根據試算，國家公園森林碳匯溫室氣體移除量約為205萬公噸二氧化碳當量，占全臺林業部門移除量之百分比9.39％；藍碳(濕地及海岸地區)每年碳移除量約9.5萬公噸二氧化碳當量，內政部後續將再精進如何守護生物多樣性與提升增匯生產力。

尤其0403花蓮地震嚴重影響的太魯閣國家公園，劉世芳表示，根據衛星影像估算碳匯損失約3,821公噸，因此，內政部也會積極規劃在各國家公園及濕地內，推動二氧化碳移除量增匯以求平衡。

在減碳部分，她指出，內政部持續推動公有社會住宅均需取得綠建築標章、智慧建築標章、建築能效標示等，內政部統計減碳至今，12萬戶社會住宅每年可減碳約4.74萬噸。預估至121年底，社會住宅累計可達25萬戶，每年可減碳約11.23萬噸，其餘各類公有新建建築物預計可提前至115年全面達成建築能效1級目標。

至於營建產業關切碳費徵收、少子化缺工、預鑄工法、原物料上漲、建築物設置太陽能光電板等因素對營建成本的影響等，內政部也將持續聆聽產業意見與基層聲音，並持續與各界進行溝通及交流。

劉世芳期許這次研討會，讓「增匯」、「減碳」的挑戰，化為產業投資、創造就業的新機會，攜手產業與學界共同驅動未來碳匯新里程。